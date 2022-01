W Sejmie poszukiwanie większości, by odwołać Niedzielskiego. Powstanie egzotyczna koalicja? [USTALENIA WP]

Brak siły przebicia wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, nieskuteczne apele o zdymisjonowanie małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak za jej antyszczepionkowe poglądy, przekroczenie granicy 100 tys. oficjalnie zarejestrowanych ofiar COVID-19, rezygnacja 13 członków Rady Medycznej przy premierze i opieszałe przygotowania do walki z piątą falą pandemii – to według posłów opozycji długa lista przewinień Adama Niedzielskiego, które powinny doprowadzić do jego dymisji. Do podjęcia wspólnej inicjatywy opozycji w tej sprawie namawia Lewica. Zwolennikami przedstawienia wotum nieufności jest również niewielka grupa posłów Porozumienia. - Nie widzę powodów, by bronić Adama Niedzielskiego, jest słabym ministrem – zadeklarował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł ugrupowania, Michał Wypij.