Rezygnacje z Rady Medycznej. Gawkowski chce dymisji Niedzielskiego, posłowie-antyszczepionkowcy zadowoleni

- To ich decyzja. To ciało doradcze. Członkostwo jest dobrowolne. Uwagi z pewnością były brane pod uwagę, ale nie było to miejsce, w którym zapadały decyzje. Inaczej to wygląda w codziennym życiu, gdy trzeba brać pod uwagę wiele uwarunkowań - powiedział w rozmowie z Polsat News wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.