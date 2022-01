Wyciek wojskowych danych. KO żąda dymisji Błaszczaka, Lewica - kontroli w MON

Prawie 2 miliony zapisów

Dane, które trafiły do sieci, to aż 1 757 390 zapisów. Sama broń palna kalibru do 30 mm i jej części to 2 800 pozycji. Jak podaje Onet, każda pozycja to zapotrzebowanie każdej jednostki na sprzęt - od całych myśliwców F-16, ciężką broń, amunicję, aż po mundury, bieliznę, koce, komputery, zeszyty, sztandary i dyplomy.