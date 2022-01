Rosja zagrożeniem dla Europy? Wiceszef MSZ: Błędów w relacjach było wiele

- Postrzeganie Rosji w Europie różni się w zależności od miejsca. W Europie Środkowej doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jakie zagrożenia wiążą się z polityką rosyjską. Sami to przeżyliśmy - komentował w programie "Newsroom" WP wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. - Z kolei państwa, które są trochę dalej, nie czują tego na co dzień, nie mają doświadczeń, nie rozumieją tego do końca. Od 2013 roku UE stosuje sankcje, kolejne pakiety są na Rosję nakładane. My uważamy, że powinny być trochę bardziej intensywne. Ale cały czas pojawiają się głosy różnych polityków europejskich, którzy chcieliby te sankcje zdejmować i handlować z Rosją. (...) Gdyby nie bardzo ciężka praca dyplomatyczna Polski, krajów Bukaresztańskiej Dziewiątki, to sankcji UE i USA mogłoby dzisiaj nie być - wskazywał wiceszef MSZ. - Myślę, że tych błędów w relacjach z Rosją było wiele. Część polityków ma takie złudzenie, że z Moskwą można się dogadywać. Nasuwają się tutaj Niemcy i wspólna inwestycja Nord Stream 2. (...) Na pewno będziemy w ramach OBWE podkreślać znaczenie prawa międzynarodowego i wywierania na Rosję presję, dopóki nie wycofa się ze swoich agresywnych działań - tłumaczył Jabłoński.