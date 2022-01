BMW z Polski wzbudziło podejrzenia Brytyjczyków. Wyrok może być wysoki

30-letni Marek K. i jego pasażer 41-letni Marcin K. zostali zatrzymani 17 września, gdy przybyli do portu Harwich International. Mężczyźni podróżowali z Polski do Irlandii, gdzie od pięciu lat byli zatrudnieni na budowie. BMW prowadzone przez Marka K. zostało zatrzymane przez straż graniczną do rutynowej kontroli. W czasie przeszukania znaleziono w aucie pustą kaburę od pistoletu.