Wotum nieufności wobec szefa MON. Jest decyzja Sejmu

Głosowanie nad wnioskiem ws. Mariusza Błaszczaka to też kolejny sprawdzian dla koalicji Zjednoczonej Prawicy. - Nie ma żadnego zagrożenia, ponieważ nasza większość parlamentarna jest stabilna i nie pozwolimy na to, by odwołać ministra obrony narodowej w sytuacji, gdy za naszą wschodnia granicą toczy się konflikt wojenny - stwierdził rzecznik rządu pytany w środę o głosowanie ws. Błaszczaka.