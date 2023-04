Wniosek o wotum nieufności dla Czarnka. Jest decyzja Sejmu

W czwartek podczas rozmowy z dziennikarzami w Sejmie minister Czarnek nazwał wniosek "skandalem". - Tam nie ma żadnego argumentu, tam są same kłamstwa, przeinaczenia i to jeszcze błędy. Ja nie wiem, kto to pisał. Wstyd. Mam nadzieję, że tych 120 posłów, którzy się pod tymi podpisali, to przynajmniej tego nie czytali, bo przecież tam są błędy - mówił Czarnek.