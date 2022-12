Czarnek o wecie prezydenta. "Wydawało się, że ustawa nie budzi wątpliwości"

- Ja dzisiaj powiem tak: niekiedy pan prezydent mówi, że nie zawetuje, a wetuje, a niekiedy mówi, że zawetuje, a nie wetuje. Co prezydent zrobi, zawsze widzimy dopiero po uchwaleniu ustawy. To są suwerenne decyzje pana prezydenta, jego prerogatywy. Tak też mówiłem wobec tej ustawy zmieniającej prawo oświatowe i dającej rodzicom więcej praw i wglądu w to, co organizacje pozarządowe chcą robić w szkole - powiedział Czarnek.