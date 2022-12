Sejm zajmie się nowelą ustawy o Sądzie Najwyższym. Relacja z obrad

Podczas składania wniosków formalnych Adam Szłapka z sejmowej mównicy - wskazując na ławy PiS - mówił, że nie chcieli rozmawiać o podwyżkach dla nauczycieli, o podwyżkach dla lekarzy, o psychiatrii dziecięcej i onkologii dziecięcej. Zdecydowali za to o dodatkowych pieniądzach dla TVP. - Jednym głosowaniem dajecie 3 miliardy publicznych pieniędzy na szczujnię i na ściek. Na TVP. Telewizja publiczna powinna być w tej formie zlikwidowana. A wy ich karmicie, to jest wasz aparat partyjny, to jest wasza propaganda. Hańba! - grzmiał poseł KO.