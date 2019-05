Wojskowa CASA lotniczą taksówką. Szydło z największą liczbą lotów

Okazuje się, że członkowie rządu nadal chętnie korzystają z lotów wojskową CASĄ. Jak wynika z informacji ujawnionych przez Kancelarię Premiera, rekordzistką jest wicepremier Beata Szydło, która w ciągu ostatnich trzech lat podróżowała w taki sposób aż 70 razy.

Najwięcej, bo aż 70 lotów odbyła wicepremier Beata Szydło. Jej podniebne wojaże miały miejsce od 1 stycznia 2016 roku do 4 kwietnia br., czyli również w okresie, kiedy pełniła funkcję szefowej rządu. Wśród wykazu lotów są m.in. podróże do Juraty (gdzie znajduje się wypoczynkowy ośrodek prezydencki), ale również do Krakowa (skąd była premier była odbierana przez funkcjonariuszy SOP i odwożona do domu).