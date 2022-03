Wojna w Ukrainie. Ukraińcy zestrzelili już ponad 100 rosyjskich samolotów

Ukraińcy obawiali się zagrożenia ze strony szybkich kutrów dywersyjno-szturmowych. Umożliwiają one wysadzenie na brzeg niewielkiej grupy specnazu do wykonania sabotażu na tyłach przeciwnika. Do tego rodzaju jednostek pływających zaliczał się właśnie "Raptor". Kuter jest szybki i zwrotny. W związku z tym trudno go wykryć za pomocą radarów.