"Wojna polsko-polska". Prof. Dudek o aferze ws. Funduszu Sprawiedliwości

Z kolei socjolog, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Andrzej Rychard, uważa, że dla dużej części opinii publicznej bardzo ważne jest to, co można określić mianem sprawczości lub skuteczności. Według niego, te elementy wizerunku do tej pory miało Prawo i Sprawiedliwość, ale całkowicie je straciło już przed wyborami, a wybory to tylko ugruntowały i koalicja rządząca to przejęła.