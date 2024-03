"Trwa analiza". Rzecznik o działaniach PK ws. Funduszu Sprawiedliwości

Zwrócił też uwagę na fakt, że część zebranych dowodów jest w formie elektronicznej, co dodatkowo komplikuje proces ich analizy. - Nie jest to tylko kwestia zapoznania się z dokumentacją, ale trzeba w taki sposób zrobić dowodowy, prawidłowy, a więc czasami trzeba zrobić kopię binarną tego sprzętu, a później otworzyć zawartość tych nośników - wyjaśnił rzecznik PK na antenie TVN24.

Na pytanie o przewidywany termin zakończenia prac nad analizą materiału dowodowego, Przemysław Nowak odpowiedział, że jest to kwestia tygodni.- Nie są to dni i raczej to nie są miesiące, czyli raczej nie za pół roku, tylko tygodnie. Ale czy to będzie kilka tygodni, czy kilkanaście ciężko mi powiedzieć - dodał prokurator.