Wójcik o wyroku TSUE: atak na polskie dzieci

Co więcej, jeśli w tym okresie prokurator generalny, rzecznik praw dziecka lub rzecznik praw obywatelskich wniosą skargę kasacyjną, to wstrzymanie to przedłuża się do czasu jej rozpatrzenia przez Sąd Najwyższy. A nawet jeśli zostanie przez ten sąd odrzucona, to możliwe jest dalsze wstrzymanie wydania dziecka poprzez ponownie wniesienie skargi nadzwyczajnej.