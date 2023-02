Ziobro wyszedł do dziennikarzy z kartką. "Na tym można zakończyć"

- Nie będę się zwracał do polskiej Targowicy, opozycji, która ma za nic polską suwerenność (...), ale zwracam się do pana prezydenta i premiera, wskazując, że to jest dowód, że polityka ustępstw zapoczątkowana wetem pana prezydenta do ustawy o SN, przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, prowadzi do takie rezultatu: eskalacji kolejnych żądań i szantaży. Ma to na celu finalnie likwidację państwowości polskiej w takim kształcie - perorował Ziobro.