"Nie chodzi o praworządność". Ziobro atakuje Komisję Europejską

- Dobrze, że prezydent zdecydował odesłać ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. To na pewno lepsza decyzja, niż podpisanie ustawy, która nic by nie zmieniła - komentował Zbigniew Ziobro wczorajszą decyzję Andrzeja Dudy. Jak dodał, "Komisji Europejskiej nie chodzi o żadną praworządność. Chodzi o zmianę rządów w Polsce".