Wojciech Sadurski o listach poparcia KRS. "Jeden wielki szwindel"

Wojciech Sadurski stwierdził, że listy poparcia kandydatów do nowej KRS to najpilniej strzeżona tajemnica w "państwie PiS". Prof. prawa przekonuje, że kryje się za tym "jeden wielki szwindel". - Kto się podpisał? Pies Pluto i Myszka Miki? - ironizował.

Wojciech Sadurski stwierdził, że ludzie związani z PiS naruszają prawo lekceważąc wyrok NSA nakazujący opublikowanie nazwisk sędziów którzy udzielili poparcia kandydatom do nowej KRS. W rozmowie na antenie TVN24 wykładowca uniwersytetu w Sydney przekonywał, że musi być ważny powód, by listy pozostały tajne.

- To jest jeden wielki szwindel. Kto się tam podpisał? Pies Pluto i Myszka Miki? Albo ci sami sędziowie podpisali się pod wszystkimi kandydatami - powiedział Sadurski.

Znany z ostrej krytyki Zbigniewa Ziobry prawnik i tym razem nie szczędził mu mocnych słów. Sadurski odniósł się m.in. do licznych wniosków kierowanych przez prokuraturę generalną o zaostrzenie bądź złagodzenie danego wyroku. - Nie do ministra należy korygowanie sędziów w zakresie orzecznictwa. Nawet gdyby był geniuszem prawniczym, a z tego, co wiem, ten akurat nie jest - powiedział.