Paweł Juszczyszyn, awansowany do Sądu Okręgowego w Olsztynie, został w trybie natychmiastowym odwołany z delegacji. To sędzia, który w postępowaniu apelacyjnym wezwał dyrektora Kancelarii Sejmu do ujawnienia list poparcia do nowej KRS.

Paweł Juszczyszyn to sędzia jednego z wydziałów cywilnych olsztyńskiego sądu rejonowego. Od września awansował do tamtejszego sądu okręgowego, ale jego delegacja została cofnięta przez resort sprawiedliwości bez podania przyczyn.

- Decyzja ma tryb natychmiastowy - poinformowała rzeczniczka Sądu Okręgowego w Olsztynie Agnieszka Żegarska. Juszczyszyn przewodził składowi rozpatrującemu apelację od wyroku sędziego nominowanego przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Sędzia wezwał Sejm do ujawnienia list poparcia do KRS. Cofnięto mu delegację Po wyroku TSUE zdecydował sprawdzić, czy spełnia on wymogi niezależności i niezawisłości. Wezwał dyrektora Kancelarii Sejmu Andrzeja Grzegrzółkę do dostarczenia w ciągu tygodnia utajnionych list poparcia kandydatów do KRS. Decyzja o cofnięciu go z delegacji zapadła tuż po tym.

Ujawnienie list poparcia dla KRS nakazał już w czerwcu Naczelny Sąd Administracyjny. Tuż przed upłynięciem terminu do Kancelarii Sejmu wpłynęło wydane postanowienie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zobowiązał on sejmowych urzędników do wstrzymania się z ujawnieniem danych osób, które poparły kandydatów do KRS. Przynajmniej do czasu, jak UODO zbada, czy jest to zgodne z nowymi przepisami RODO.

W sprawę włączył się też Rzecznik Praw Obywatelskich, który zaskarżył postanowienie prezesa UODO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Z kolei grupa posłów PiS zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego przepis ustawy o KRS nakazujący ujawnienie list poparcia. Do skargi dołączyli wniosek o to, "by do czasu rozstrzygnięcia TK, wyrok NSA nie podlegał wykonaniu".

