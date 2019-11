Sędzia Marek Nawrocki z Sądu Okręgowego w Elblągu od listopada miał orzekać w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. Trzy dni po awansie delegację mu cofnięto. Resort sprawiedliwości zapewnia, że z powodu braków w sądzie w Elblągu, ale prawda może być inna.

Sędzia Marek Nawrocki dostał awans. Trzy dni później go stracił

To już drugi raz, kiedy resort sprawiedliwości cofa decyzję o delegacji Nawrockiego. Dla sędziego to nie tylko większy prestiż i awans zawodowy, ale i finansowy. Biuro prasowe ministerstwa tłumaczy portalowi OKO Press, że sędzia Nawrocki musi zostać w Elblągu, bo w międzyczasie Sąd Najwyższy zablokował awans dwóch sędziów, którzy mieli wzmocnić jego pion karny. Sąd w Elblągu nie występował jednak o cofnięcie delegacji Nawrockiemu.

Sędzia we wrześniu 2019 r. zasiadał w trzyosobowym składzie, który rozpatrywał skargę obywatela na opieszałość innego sędziego, Michała Lasoty. To prezes Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim i od niedawna wicerzecznik dyscyplinarny sądów powszechnych. Co ciekawe, to jego awans został zablokowany przez SN. Sędziowie z Elbląga przyznali obywatelowi rację i nakazali wypłacenie mu 2 tys zł. przez sąd w Nowym Mieście Lubawskim. Lasota złożył zawiadomienie na sędziów, którzy wydali to orzeczenie, ale problemy ma tylko Nawrocki.