Wniosek o odwołanie Zbigniewa Ziobry przepadł. Minister Sprawiedliwości zostaje

Sejm w wieczornym głosowaniu odrzucił wniosek klubu PO-KO o odwołanie ministra sprawiedliwości. Za pozostaniem Zbigniewa Ziobry na stanowisku głosowało 233 posłów, przeciw było 177, a 23 się wstrzymało.

Opozycja składając wniosek o wotum nieufności w stosunku do ministra sprawiedliwości argumentowała go szeregiem afer. Zbigniew Ziobro miał być według PO-KO odpowiedzialny m.in. za niedopełnienie obowiązków oraz przekraczanie uprawnień ws. afer SKOK oraz KNF. Swoim działaniem ma też przybliżać Polskę do wyprowadzenia Polski z UE czy też osłabiać pozycję prowadzonego resortu, co miało obniżać praworządność i poczucie bezpieczeństwa obywateli.