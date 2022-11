Wniosek o odwołanie zarządu PZT. "Nie możemy dzisiaj tolerować takiej sytuacji"

Obecna na konferencji Wanda Nowicka z Lewicy mówiła, że jeśli minister sportu nie jest w stanie podjąć w tej sprawie żadnych działań, to "powinien podać się do dymisji". - Jeśli minister sportu nie jest w stanie podjąć żadnych działań, jak twierdzi, które by z jednej strony podejmowały działania kontrolne, a z drugiej prewencyjne, to nie jest to człowiek na właściwym miejscu - mówiła Nowicka.