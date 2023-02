Włoski wywiad alarmuje. Cel Putina duży szerszy, niż przypuszczano

Włoski wywiad o celach Putina. Użycie broni jądrowej "nieprawdopodobne"

Włoski wywiad przypomniał, że zeszły rok zakończył się uznaniem przez Władimira Putina trudności w Donbasie w walce z siłami ukraińskimi. W dokumencie zaznaczono, że sygnał ten, połączony z propozycją przebudowy rosyjskich sił zbrojnych i ich wzmocnieniem do 1,5 miliona żołnierzy, "potwierdza zamiar kontynuowania konfliktu aż do osiągnięcia podstawowych celów, do jakich dąży Moskwa".