Rosjanie wpadli w zasadzkę. Żołnierz uciekał w popłochu

Ukraińskie wojsko opublikowało nagranie z momentu zasadzki na Rosjan pod Wuhłedarem w obwodzie donieckim. Czołgi i opancerzone wozy bojowe trafiły tam na zastawione pułpaki w postaci min. To jeden z elementów zaskoczenia, najczęściej wykorzystywany obok ataków rakietowych. Ukraińcy robią wszystko, by zatrzymać Rosjan, gdy tylko próbują zbliżyć do się do Wuhłedaru. Jeden z dronów nagrał moment eksplozji rosyjskiego czołgu, który najechał na minę. Nagranie z tej akcji opublikowała agencja Associated Press. Na nagraniu widać, jak rosyjski żołnierz, który przeżył eksplozję pod pojazdem, wyskoczył z maszyny i rzucił się do ucieczki. Wuhłedar jest obok Bachmutu i innych mniejszych miejscowości miejscem zaciętych walk Ukraińców z rosyjskim okupantem. Miasta te stały się już symbolem ukraińskiego oporu przed rosyjską ofensywą w Donbasie.