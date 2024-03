Wjechały do Warszawy. Stalowe kolosy już w Polsce

"A Wam co przyniesie świąteczny zajączek? Dziś dotarły kolejne czołgi M1A1 Abrams. Abramsy po przeprowadzeniu deprocesingu (przegląd pojazdów po transporcie morskim - przyp. red.) w Poznaniu zasiliły kolejne kompanie czołgów" - czytamy we wpisie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w serwisie X.

Maszyny przetransportowano do stolicy koleją. Wieziono je na masywnych, połączonych ze sobą platformach. Wojskowi udostępnili nagranie, na którym widać moment ich odbioru przez wojskowych.

"Całkowita wartość umowy to ok. 1,4 miliarda dolarów netto, z czego blisko 200 milionów dolarów jest finansowane przez stronę amerykańską w ramach przyznanych Polsce środków pomocowych, natomiast dostawy czołgów i pozostałego sprzętu wojskowego rozpoczną się już w bieżącym roku i zostaną zrealizowane do końca 2024 roku" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie wojsko-polskie.pl.