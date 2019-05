Witold Waszczykowski o ataku na Magierowskiego: odprysk nacjonalistycznej kampanii

Były szef MSZ Witold Waszczykowski uważa, że należy "otwarcie powiedzieć" o powodach ataku na Marka Magierowskiego w Izraelu. W jego ocenie ma to związek z antypolonizmem, który jest efektem ubocznym nacjonalizmu proponowanego Żydom przez ich polityków.

- Ja to słyszałem kilka lat temu z ust Benjamina Netanjahu, który otwarcie nam mówił, zalecał: nie brońcie się przed nacjonalizmem, nacjonalizm jest zdrowy - powiedział w rozmowie z RMF FM Witold Waszczykowski .

Były szef MSZ twierdzi, że odwodził go wtedy od tego, tłumacząc że "zdrowy" jest patriotyzm. - On twierdzi, że jest otoczony morzem Arabów, on musi mieć spoiwo, które ten naród trzyma, w związku z tym używa haseł nacjonalistycznych - powiedział.