Światowy Kongres Żydów: "jesteśmy wstrząśnięci atakiem na Magierowskiego"

- Jakże to przerażające, żeby członka korpusu dyplomatycznego spotkała taka zniewaga - przyznał w oświadczeniu Ronald S. Lauder, szef Światowego Kongresu Żydów (WJC). W środę rano Marek Magierowski, polski ambasador w Izraelu, został zaatakowany przed wejściem do budynku.



- Ten incydent podkreśla potrzebę budowania mostów między Żydami i Polakami - oświadcza w komunikacie przesłanym do prasy Lauder. W dokumencie cytowane są także słowa szef WJC dla "Rzeczpospolitej".

Lauder stwierdził, że "ma nadzieję na to, że polityczni i religijni przywódcy Polski ostro wypowiedzą się przeciwko manifestowaniu antysemityzmu". - Nie możemy pozwolić, aby duchy przeszłości znowu powstały i doprowadziły do zniszczenia tego, co przez lata budowały nasze narody - powiedział "Rz" Lauder.