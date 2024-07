"Wielu tam zginęło. Dziesiątki". Samobójcza misja Ukraińców pod Krynkami

W działaniach pod Krynkami wzięły też udział przynajmniej trzy jednostki transportowo-desantowe. Zostały przerobione na "okręty" z zarekwirowanych rzecznych wycieczkowców. Było to możliwe, bo wycieczkowce projektu R-51, zwane "Moskwami", już w trakcie budowy były dostosowane do szybkiej modyfikacji na okręty desantowe. Widać to choćby po konstrukcji okien, które zostały zaprojektowane tak, żeby szybko można wymienić szyby na stalowe płyty, a sposób ich otwierania umożliwia wysadzenie desantu.