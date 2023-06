Wielka zmiana na froncie. Gen. Skrzypczak: Tam będzie oczekiwany sukces

Według gen. Waldemara Skrzypczaka są to bardzo dobre wiadomości, dotyczą kluczowych odcinków wschodniej części frontu. - Sądzę, że zaczyna się główny atak ukraińskiej ofensywy. To będzie sukces na miarę oczekiwań sojuszników NATO i krajów Zachodu. Na tym odcinku Rosjanie przed chwilą atakowali, co oznacza, że nie zdążyli przygotować się do obrony. Nie ma więc pól minowych, umocnionych linii obrony. Ukraińcy mają szansę rozbić rosyjskie wojsko - komentuje gen. Skrzypczak.