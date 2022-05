Wielka Brytania wesprze Ukrainę. Jest ważna zapowiedź

List od Zełenskiego

W jednej z paczek z pomocą humanitarną dla Ukrainy młody Brytyjczyk zamieścił list do prezydenta Ukrainy, który zatytułował "Do najlepszego prezydenta". Handley wyraził w nim pełne poparcie dla Ukrainy. Przesyłka trafiła do Polski, gdzie list odnaleźli pracownicy ośrodka dla uchodźców. Ci, zbudowani postawą chłopaka, postanowili przekazać wiadomość do adresata.