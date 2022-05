Boris Johnson utraci przywództwo? Brytyjski premier ma poważne powody do niepokoju

To, że konserwatyści poniosą jakieś straty było wobec afery związanej z nieformalnymi spotkaniami towarzyskimi na Downing Street w czasie restrykcji covidowych oraz wobec rosnących kosztów życia było pewne, ale utrata prawie 500 mandatów to znacznie więcej niż to, co mogliby oni uznać za akceptowalny ich poziom. Szczególnie, że doznali kilku bardzo spektakularnych porażek, np. tracąc władzę w londyńskich gminach Westminster, będącej siedzibą rządu, czy Wandsworth, gdzie rządzili od 1978 r. i którą przedstawiali jako modelowy przykład dobrego zarządzania przy niskich podatkach lokalnych, a także spadając w Szkocji na trzecie miejsce.