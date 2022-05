Wojna w Ukrainie. Rosjanie zbombardowali szkołę. Schroniło się w niej blisko 100 osób [RELACJA NA ŻYWO]

Trwa 74. dzień rosyjskiej inwazji. Rosjanie zrzucili bombę na budynek szkoły we wsi Biłohoriwka w obwodzie ługańskim, gdzie podczas ataku znajdowało się 90 osób - poinformował w sobotę wieczorem portal "Ukraińska Prawda". Tymczasem, jak ujawniło "The Moscow Times", Władimir Putin nakazał przeniesienie wojsk z Syrii do Ukrainy w celu przyspieszenia zdobycia Donbasu. W Syrii przebywa ponad 60 tys. rosyjskich żołnierzy, prawie połowa z nich to oficerowie. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.