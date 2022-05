Rosyjskie haubice trafione. Kompletna destrukcja. Jest wideo

Jak poinformowało "The Moscow Times", prezydent Rosji podjął decyzję o przeniesieniu wojsk z Syrii do Donbasu. "Moskwa rezygnuje ze swojej pozycji i wrzuca kilka małych kawałków drewna opałowego do otchłani wojennej w Ukrainie. Wszystko idzie zgodnie z planem, prawda? Cóż, plan był świetny. Tak niezawodny jak szwajcarski zegarek" - ironizuje w mediach społecznościowych Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy.