Trudna sytuacja Rosjan na Wyspie Węży. Plan ewakuacji

Wyspa Węży i początek wojny

To na Wyspie Węży doszło do jednego z najbardziej znanych zdarzeń z pierwszych dni wojny. Rosjanie wezwali ukraińskich mundurowych do poddania się pod groźbą ostrzału. Ukraińcy odpowiedzieli zdaniem, które stało się już symbolem tej wojny. Jak się później okazało, Ukraińcy przeżyli, a krążownik "Moskwa", który miał celować w Wyspę, niedawno zatonął na dnie Morza Czarnego.