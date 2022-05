Obrońcy Mariupola. W Azowstalu są Białorusini

Informację o pięciu Białorusinach walczących u boku Ukraińców w Mariupolu przekazał w piątek Biełsat. To ochotnicy z batalionu im. Kastusia Kalinouskiego, który został utworzony w marcu 2022 roku, po inwazji Rosji na Ukrainę. Został on skierowany do Mariupola, by wzmocnić siły obrońców miasta.