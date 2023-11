Wieczorny alarm w Tatrach. TOPR ruszył na poszukiwania turysty

"W wyższych partiach Tatr panują bardzo trudne warunki do uprawiania turystyki - na szlakach zalega świeży śnieg, który powyżej górnej granicy lasu jest nieprzedeptany. Wieje tam silny wiatr, utrudniający poruszanie się - w zagłębieniach terenu utworzył on głębokie zaspy. Pod naporem śniegu gałęzie kosodrzewiny miejscami uniemożliwiają przejście, "kładąc się" na szlaki. Dodatkowe utrudnienie stanowi niski pułap chmur, który wraz z opadami śniegu znacznie ogranicza widzialność, co może prowadzić do utraty orientacji w terenie i pobłądzeń" - czytamy w komunikacie TPN.