Wieczorek okłamał Polaków, teraz resort kuriozalnie się tłumaczy. "Nie doczytaliśmy"

- W tej sprawie nie mamy do czynienia z sygnalistą, tym bardziej że ustawa o sygnalistach nie weszła jeszcze w życie - stwierdził minister (przy czym nie wspomniał, że w tej sytuacji organy państwa powinny bezpośrednio stosować unijną dyrektywę). Dodał, że nie rozważa podania się do dymisji.

Już podczas konferencji wskazaliśmy ministrowi, że 15 października przesłał list do rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, do którego dołączył pisma od Fostiak. Wówczas minister stwierdził, że ma na myśli korespondencję z września, kiedy opisał rektorowi sprawę.

Tuż po konferencji Dariusz Wieczorek pokazał nam to pismo. Wtedy okazało się, że na jego drugiej stronie znajduje się wykaz załączników przesłanych rektorowi US - w tym dokument, który ministerstwo dostało od sygnalistki. Innymi słowy: Wieczorek przeczytał tylko pierwszą stronę podpisanego przez siebie dokumentu i uznał, że to dowód na to, że nie zrobił tego, co w rzeczywistości zrobił.