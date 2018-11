Wiceszef sprawiedliwości o decyzji TSUE. "Trwa wielka bitwa o polskie sądownictwo"

Michał Wójcik zapowiedział, że rząd w dalszym ciągu będzie reformował wymiar sprawiedliwości. Transformacji nie przeszkodzi nawet nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, co wymogła unijna instytucja. - To nie jest żadna biała flaga - zapewnia.

- Dostosowaliśmy się do prowizorycznego rozstrzygnięcia wydanego jednoosobowo. Szukamy ścieżki rozwiązań. Trwa wielka bitwa o wymiar sprawiedliwości w Polsce. Nadal będziemy go usprawniali. To nie jest żadna biała flaga. Nowelizacja nie oznacza, że zgadzamy się z tym, co jest w orzeczeniu TSUE napisane - powiedział na antenie TVN24 Michał Wójcik.