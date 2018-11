Sejm przyjął nowelizację ustawy o SN. W trybie ekspresowym

Sejm w błyskawicznym tempie przyjął nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. W środę rano projekt trafił do Sejmu, po godzinie 16 został uchwalony.

Zaledwie kilkanaście minut zajęło sejmowym urzędnikom nadanie numeru druku projektowi i skierowanie go do I czytania. Projekt został też przesłany sejmowym prawnikom do zaopiniowania. Problem w tym, że posłowie nie mieli szans zapoznać się z ich opinią. Prawnicy nie zdążyli jej wydać.

Miało, bo przedstawiciel wnioskodawców, poseł PiS Łukasz Schreiber złożył wniosek o przejście do drugiego czytania natychmiast po zakończeniu pierwszego, bez odsyłania do komisji. Podobnie szybko, z pominięciem prac w komisji, Sejm przegłosował niezwłoczne przystąpienie do trzeciego czytania. Cała procedura potrwała około ośmiu godzin. Od pierwszego czytania do jej uchwalenia minęły cztery godziny.