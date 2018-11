Przewodniczący KRS o Małgorzacie Gersdorf. "Ponownie zostanie I Prezes Sądu Najwyższego"

Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie kolejny projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Leszek Mazur uważa, że przez ten ruch można będzie uznać "kadencję Małgorzaty Gersdorf za nieprzerwaną". Do sprawy odniosła się również sama zainteresowana.

W środę do Sejmu trafił kolejny projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa PiS. Dotyczy on wprowadzenia sędziów SN w stan spoczynku. Nowe przepisy umożliwią im powrót. Taką decyzję wymógł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nowela jest rozpatrywana w ekspresowym tempie. W Sejmie trwa pierwsze czytanie. II zaplanowane jest na godz. 21.30.

W uzasadnieniu napisano m.in., że wejście w życie ustawy pozwoli uznać kadencję "Małgorzaty Gersdorf za nieprzerwaną". - To kompromisowe rozwiązanie należy ocenić za pozytywne. Prof. Gersdorf ponownie zostanie I Prezes Sądu Najwyższego i członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Cieszę się, że został zrobiony krok do przodu - powiedział w rozmowie z TVN24 szef KRS Leszek Mazur.

Do sprawy odniosła się również sama zainteresowana. - Ustawa jeśli chodzi o skutki zabezpieczenia nie była potrzebna. Ona na przyszłość ma na celu coś zmienić. Nie wiemy jakie są plany PiS. Poczekam aż zostanie przyjęta. Ustawa nie została jeszcze uchwalona przez Senat i prezydenta. Władza ma różne pomysły - powiedziała Gersdorf.

Kadencja Gersdorf kończy się w 2020 r. Według niektórych interpretacji jej rządy jako I Prezes SN zostały wygaszone, ponieważ ukończyła 65 rok życia. Dodatkowo nie złożyła oświadczenia o woli do dalszego sprawowania urzędu do prezydenta Andrzeja Dudy. Część osób wskazywała, że to Konstytucja precyzuje jak długo swój urząd sprawuje I Prezes Sądu Najwyższego.