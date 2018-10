Jacek Czaputowicz odpowiada Małgorzacie Gersdorf. "Wyrok TSUE jej nie dotyczy"

Szef MSZ odniósł się do wypowiedzi I prezes Sądu Najwyższego, która uważa, że "nieprzerwanie" pełni swoją funkcję. - W orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE nie ma nic w jej sprawie. Ona jest w stanie spoczynku - powiedział Jacek Czaputowicz.

W piątek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podjął decyzję o zawieszeniu niektórych przepisów, dotyczących ustawy o Sądzie Najwyższym. W poniedziałek Małgorzata Gersdorf wezwała sędziów , aby wrócili do orzekania. Zaznaczyła też, że w dalszym ciągu "nieprzerwanie pełni obowiązki I prezes SN". Do wyroku TSUE odniósł się Jacek Czaputowicz.

- Nie ma wątpliwości, że pani profesor Gersdorf nie jest już prezesem Trybunału. Ona jest w stanie spoczynku. My tak to interpretujemy. W orzeczeniu TSUE nie ma nic w sprawie funkcji prezesa poza tym, że nie należy go powoływać. Na to, kto będzie prezesem, trzeba poczekać na ostatecznie orzeczenie - dodał Czaputowicz.