Wiceszef MON reaguje na zaproszenie prezydenta. "Polityczna gra. Nie ma faktycznych uprawnień"

Rozmówcy WP we wszystkich partiach koalicyjnych spodziewają się, że Rada Gabinetowa dojdzie do skutku, a rząd nie zdecyduje się na zlekceważenie prezydenta. – Nie spodziewam się odrzucenia zaproszenia, bo prezydent ma prawo zwołać Radę Gabinetową. Zapewne się tam pojawimy, ale to będzie teatr – mówi WP ważny polityk Lewicy.