Tusk potwierdza. "Jeśli PiS będzie chciało wcześniejszych wyborów"

- Moim zdaniem - pomijam fakt, że nie ma żadnej podstawy, żadnego powodu, żeby kierował go do Trybunału. Nawet jeśli skieruje budżet do trybunału, to uzna, że ten budżet jest. Nie będzie poddawał w wątpliwość, czy ten budżet został złożony, czy nie. Na pewno nie ma mowy o pretekście do rozwiązania parlamentu poprzez wysłanie tego budżetu do Trybunału - podkreslił.