Donald Tusk w Brukseli. "Prezydent Duda źle zaczął i źle kończy"

Tusk odniósł się także do działań byłego polskiego premiera. - Jestem zawstydzony faktem, że mój poprzednik, pan premier Morawiecki, przyjechał do Brukseli po to, żeby z Viktorem Orbanem uczestniczyć w tej dwuznacznej grze. To jest ostatnia rzecz, jakiej potrzeba, żeby jakikolwiek polski polityk wspierał Viktora Orbana w tej rozgrywce, która jest przeciwko Ukrainie - powiedział.