"Prezydent powinien się wstydzić". Zdecydowane słowa pod adresem Dudy

Szef KPRM w rozmowie z Wirtualną Polską ocenił, że skierowanie ustawy budżetowej w trybie kontroli następczej uważa za absurdalne. - Prezydent sugeruje, że to Sejm ma ponosić odpowiedzialność za to, że panowie Kamiński i Wąsik popełnili przestępstwo, zostali skazani przez sąd prawomocnym wyrokiem, następnie zgodnie z orzeczeniem sądu zatrzymani i doprowadzeni do aresztu. Jak rozumiem, według prezydenta rzekomo to jest wina Sejmu, że nie stworzył procedury umożliwiającej głosowanie przestępcom z aresztu. To jest coś absurdalnego, czego prezydent powinien się wstydzić - komentuje.