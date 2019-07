Wicepremier Jarosław Gowin: Lewicowi politycy niepotrzebnie podsycają napięcie

- To przykład niepotrzebnego podsycania napięć. Lepiej, żebyśmy my, politycy, trzymali się z daleka od takich kwestii - skomentował wicepremier Jarosław Gowin planowany na niedzielę marsz przeciw przemocy w Białymstoku, który organizuje lewicowa koalicja. Pochwalił też PO za "przejaw roztropności politycznej".

Gość "Sygnałów dnia" odniósł się również do zamieszek, do których doszło na pierwszym Marszu Równości w Białymstoku. W stronę uczestników kontrmanifestanci z kibolskich środowisk rzucali kamieniami i petardami. Prawicowe media napisały, że wydanie zgody na kilka zgromadzeń w tym samym miejscu było "zaplanowaną prowokacją" prezydenta Tadeusza Truskolaskiego.

- Nie wiem, czy była to zaplanowana prowokacja, ale było to nieroztropne. Władze miasta muszą się liczyć z tym, że Białystok jest silnie związany z klubem piłkarskim i takim zgromadzeniom będą towarzyszyć akty wzajemnej wrogości. Nie oceniam działań prezydenta Truskolaskiego. My jako rząd jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zabezpieczenie prawa do manifestacji różnych poglądów, nawet jeśli są nam całkowicie obce - stwierdził minister nauki.