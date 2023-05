"Wiadomości" TVP bronią szefa MON i uderzają w Donalda Tuska

"Polityk w Europie Środkowo-Wschodniej z naszą historią, z naszym położeniem geograficznym może się pomylić w stosunku do wielu rzeczy, ale nie w stosunku do bezpieczeństwa, nie stosunku do Rosji" - wypowiedział się publicysta "Sieci", Jacek Karnowski. Mężczyzna mówił jednak nie o Mariuszu Błaszczaku, którego resort "zgubił" rosyjską rakietę Ch-55, a o Donaldzie Tusku, który za czasów swoich rządów nie zrealizował tarczy antyrakietowej.