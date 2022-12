Wezwanie do wojska. Obowiązkowe ćwiczenia dla 200 tys. rezerwistów

Wezwanie do wojska. Co zrobić po jego otrzymaniu?

W przypadku wezwania, rezerwiści w pierwszej kolejności otrzymują przydział mobilizacyjny. To adres jednostki wojskowej, do której powinni zgłosić się powołani. Kolejnym dokumentem, który otrzymują osoby powołane na obowiązkowe ćwiczenia, jest Karta powołania. Powinna ona zostać dostarczona nie później niż na 14 dni przed terminem stawienia się do jednostki. Szkolenia wojskowe dla rezerwistów mogą zostać objęte różnymi programami. To m.in.: