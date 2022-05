U prezydenta powstaje specjalna lista na wypadek wojny. Obejmie tysiące Polaków

- Ludzie, którzy odeszli ze służby, albo którzy posiadają określoną wiedzę, to jest kapitał, który w sytuacji zagrożenia państwa warto dobrze wykorzystać (…). To jest ten kierunek, aby kapitał ludzki, który mamy w rezerwie, się nie marnował i żeby to nie kolesiostwo decydowało o obsadzie stanowisk w urzędach, tylko kompetencje - mówi w rozmowie z dziennikiem generał Roman Polko, członek rady.