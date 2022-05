Wojna w Ukrainie. Zełenski: strategiczna porażka Rosji jest oczywista

- Porażka Rosji jest oczywista dla wszystkich na świecie. Nawet dla tych, którzy nadal się z nimi rozmawiają. Rosja po prostu nie ma jeszcze odwagi, by się do tego przyznać - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w czwartkowym orędziu do narodu. W przemówieniu odniósł się również do ataku Rosjan na szkołę w Czernihowie.