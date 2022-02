Armia wzywa rezerwistów na obowiązkowe ćwiczenia? "Możliwości ich uniknięcia są niewielkie"

Kto może zostać powołany na ćwiczenia? Przede wszystkim osoby, które złożyły przysięgę żołnierską i mają przydziały mobilizacyjne do poszczególnych jednostek wojska. Tak więc wezwania unikną ci, którzy nie odbyli jeszcze służby wojskowej. "Zalicza się do nich np. osoby, które w czasie studiów zostały przeniesione do rezerwy, mają uregulowany stosunek do służby wojskowej, ale nie były w wojsku i nie złożyły przysięgi" - czytamy.